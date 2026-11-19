«Будь потише, ты же не сможешь защитить даже свою семью». Абдель-Азиз ответил Хельвани

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером бойцов ММА из команды Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на жёсткую критику действий своих подопечных в отношении грузина Мераба Двалишвили со стороны авторитетного инсайдера и журналиста Ариэля Хельвани.

«Все мы люди. Мужчины всегда выясняли отношения лицом к лицу – бились, заключали мир и пожимали друг другу руки. Смешно, что этот клоун кого-то критикует. Ему стоит быть потише, ведь он не может даже свою жену и ребёнка защитить. Он говорит с ненавистью и обидой, потому что он не имеет доступа. Трус», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.