Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка признался, что был удивлён решением руководства промоушена позволить новозеландцу Карлосу Ульбергу сохранить пояс, несмотря на то что тот получил разрыв передней крестообразной связки правой ноги и до сих пор занимается восстановлением здоровья.

«Удивлён этим, потому что, когда я был травмирован и не дрался [в 2022 году], со мной уже говорили о том, чтобы я отдал пояс и всё такое. Думаю, Карлос пытался удержать этот пояс всеми силами, а мне всё равно. Желаю ему всего наилучшего и здоровья, но я иду за ним», — приводит слова Прохазки журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.