Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против бразильца Алекса Перейры, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я всегда говорю, что не стоит заглядывать за спину своего соперника. У нас был очень тяжёлый тренировочный лагерь. Мы проделали много работы. Я очень доволен тем, как всё прошло.

Алекс является очень опытным бойцом. Он уже очень давно в этом деле. Никто, кроме самого бойца, не знает лучше, где ему нужно драться, как чувствует себя его тело, в какой весовой категории он хорош. На мой взгляд, у каждого из нас есть свои плюсы и минусы, но моя техника и то, как я наношу удары, лучше, чем у него», — приводит слова Павловича портал MMAJunkie.