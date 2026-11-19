Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит объяснил, почему показал средний палец легендарному американскому октагон-анонсеру Брюсу Бафферу, когда тот объявлял его перед поединком с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«К Брюсу Бафферу у меня не больше неприязни, чем к любому другому, понимаете, о чём я? Если ты говоришь дерьмо о том, что я делаю и как зарабатываю на жизнь, то я просто буду посылать тебя. И мне плевать, кто ты такой. Для меня показ среднего пальца означает «к чёрту профессионализм».

Профессионализм убивает ММА. Вот что происходит, когда в спорте становится больше денег. Люди начинают смотреть на него через профессиональную призму, и ты начинаешь драться соответственно. Начинаешь драться по очка