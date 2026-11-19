Бывший чемпион Power Slap в супертяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, проведёт следующую схватку 3 декабря в Саудовской Аравии на турнире Power Slap 28 против представителя ЮАР Яко Марневека. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Power Slap

В ходе выступлений в американской организации Камоцкий одержал четыре победы, потерпел три поражения, а одна схватка закончилась ничьей. Последнюю схватку Василий провёл 23 октября на турнире Power Slap 25 в Абу-Даби, ОАЭ. Тогда Камоцкий уступил обладателю чемпионского титула Power Slap в супертяжёлом весе американцу Дэйну Вирнсу. Для спортсменов это был реванш.