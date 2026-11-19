Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг поделился мыслями насчёт грядущего поединка против экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки. Их противостояние состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 ноября в Катаре.

«В этом поединке я буду выглядеть как хреновая машина. Между нами с Иржи есть что-то вроде такой атмосферы: «Мы здесь не для того, чтобы хернёй страдать. Мы здесь, чтобы вышибить друг из друга всё дерьмо, к чёрту тебя и к чёрту меня». Вот какая энергия исходит от нашего противостояния. Он напряжён, как и я. Просто не могу дождаться, чтобы подраться с ним, вколотив ему зубы в череп.

Я очень дисциплинированный боец. И уверен, если вы следили за мной всю мою карьеру, то заметили, что я очень хладнокровен в самые напряжённые мо