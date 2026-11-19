30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории (до 84 кг), Бо Никал проведёт следующий поединок против четвёртого номера рейтинга UFC в среднем весе соотечественника Джо Пайфера на турнире UFC Fight Night 297, который пройдёт 23 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

А шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди сразится с пятым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильцем Габриэлем Бонфимом на турнире UFC Fight Night 299, который запланирован на 13 февраля и должен пройти в Кливленде (штат Огайо, США).