Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о том, как на него напали Усман Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и несколько их одноклубников в Абу-Даби.

«Насколько удары Усмана были сильными? Если честно, я ничего не почувствовал. Он даже не ударил меня, пытался бороться со мной, провести тейкдаун. А я старался драться. Понимал, что там их много после того, как получил пощёчину. И я дрался со всеми, поскольку не могу сконцентрироваться на одном. Пытался поймать всех. А Уланбеков, когда я гнался за ним, был так напуган. Он не хотел там быть. Они подбегали и били только сзади», — приводит слова Двалишвили аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.