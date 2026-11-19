Фернанд Лопес, являющийся главным тренером чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, сообщил, что руководство лиги заинтересовано в организации реванша между его подопечным и американцем Джошем Хокитом.

«Они хотят провести бой с Хокитом, но у них принципиальная проблема: они дали Тому твёрдое обещание [об организации реванша, когда тот будет здоров]. Том был бы не против. Хотя я считаю, что Хокит — тот, кто мог бы помочь мне заработать немного больше денег. Думаю, из-за того, что он американец и привлёк к себе много внимания СМИ, они очень хотят провести этот бой. Теперь они просто ждут повода, чтобы сказать: «Ой, подождите, вы же всё ещё не можете драться?» Хорошо. О, Перейра, ты получил травму? Хорошо. Они воспользуются любой подвернувшейся возможностью [чтобы сделать реванш Сириля с Джошем]», — сказал Лопес в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.