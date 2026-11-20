Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что заинтересован в проведении четвёртого поединка с чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Давайте посмотрим, как люди отреагируют и чего они вообще хотят. Я думаю, люди будут в восторге, увидев наш поединок снова. Я бы сказал, что счёт в нашем противостоянии тогда будет 2-2, мы снова сравняемся. Но всё зависит от дивизиона. Посмотрим, кто будет побеждать или проигрывать», — приводит слова Двалишвили аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Напомним, Мераб и Пётр уже провели три поединка. В первом бою, который прошёл в марте 2023 года, победу одержал грузинский атлет. В реванше, состоявшемся в декабре 2025 года, поединок выиграл Пётр Ян. В третьем бою, который прошёл в октябре 2026 года, взял верх также российский спортсмен.