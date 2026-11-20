39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс выразил уверенность в том, что экс-претендент на пояс UFC в категории до 120 кг соотечественник Джош Хокит не сможет стать чемпионом UFC.

«Он не завоюет пояс. В отличие от фанатов, я никогда не поддаюсь хайпу, пока не увижу, как человек вкалывает и на самом деле выигрывает свои бои. Этот парень говорит какие-то странные вещи, но мы уже видели такое много раз, к примеру Чейл или Колби. Он был полностью переигран в стойке, и только три раза он смог перевести Сириля из 30 попыток. Тяжёлый дивизион сейчас плотно укомплектован молодыми, голодными до побед парнями. Любите вы его или ненавидите, Ган находится полностью в своём ритме, и я не могу дождаться, что его ждёт дальше», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.