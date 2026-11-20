21-летний защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Дин Хёйсен встретился с 36-летним бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и подарил ему свою футболку с автографом.

«Рад был наверстать упущенное, Дин», — подписал фото Джошуа, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Джошуа

Дин Хёйсен выступает за мадридский «Реал» с мая 2025 года, куда перешёл из «Борнмута» по пятилетнему контракту под четвёртым номером.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 30 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и четыре поражения.