Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал снятие австралийца Джея Опетаи с поединка против американца Деонтея Уайлдера. По словам Чисоры, причиной отказа стала не травма, а неудачный опыт на спарринге.

«Опетая не травмирован. У него был неприятный опыт. Он тренировался с тяжеловесом, и тот так сильно его избил, что Джей ушел из зала и больше туда не возвращался. Он не травмирован. Он просто не способен перейти в тяжелый вес», — приводит слова Чисоры talkSPORT Boxing.

Изначально предполагалось, что Опетая проведёт поединок против Уайлдера 11 декабря в Кардиффе в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, однако 17 ноября он снялся с боя.

Ранее сообщалось, что Деонтей может провести реванш с Чисорой. Они уже встречались в ринге в декабре 2023 года, тогда американец одержал победу единогласным решением судей.