Главный поединок турнира UFC Qatar между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой и непобеждённым австралийцем Навахо Стирлингом официально состоится. Оба бойца показали одинаковый вес на утренней процедуре взвешивания — 92,98 кг.

Для Навахо Стирлинга этот поединок станет первым главным событием турнира UFC. Новозеландец дебютировал в профессиональных ММА в 2022 году, а контракт с лигой получил после нокаута непобеждённого Филиппа Лату на Претендентской серии Даны Уайта. Сейчас на его счету 11 побед в 11 боях, в том числе шесть в UFC. В предыдущем поединке Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона организации Яна Блаховича.

Для Иржи Прохазки это очередной шанс вернуться к чемпионской гонке. 33-летний чех дебютировал в UFC в 2020 году и уже через два года завоевал пояс в полутяжёлом весе. Впоследствии он ещё трижды претендовал на титул. На счету Прохазки шесть побед и три поражения в UFC. В рейтинге дивизиона он занимает второе место.