Боец UFC Шон Стрикленд раскритиковал игровую механику GTA, назвав новую часть серии симулятором губки для пуль.

«Что ж, теперь подтверждено: GTA — это отлично выглядящий симулятор куколда и симулятор губки для пуль. Разработчикам всего-то и нужно было сделать так, чтобы игрок и NPC получали одинаковый урон. Вы должны получать такой же урон и реагировать на попадания так же, как NPC, когда в них стреляют», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети X.

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В ответ на вопрос о том, нравится ли ему игра в целом, боец признался, что ещё не успел в неё поиграть.

35-летний Шон Стрикленд выступает на профессиональном уровне с 2008 года.