Икрам Алискеров и Джаред Каннонье уложились в вес перед боем на UFC в Катаре

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров и американец Джаред Каннонье уложились в лимит средней весовой категории перед поединком на турнире UFC Qatar. Алискеров показал на весах 84,14 кг, а Каннонье — 83,91 кг.

Икраму Алискерову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение. Джареду Каннонье 42 года. Американец дебютировал в UFC в 2015 году. Становился претендентом на титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и 10 поражений.