Александр Топурия и Сантьяго Луна показали одинаковый результат на взвешивании перед боем

Испанец Александр Топурия и мексиканец Сантьяго Луна успешно прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 294 в Катаре. Оба бойца показали одинаковый результат — 61,69 кг. Поединок состоится в легчайшей весовой категории.

Топурии 30 лет, на его счету семь побед и одно поражение в профессиональных ММА. Для испанца предстоящая встреча станет третьей в UFC. Его сопернику Луне 22 года, он имеет в активе восемь побед при одном поражении. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Их бой пройдёт 21 ноября и войдёт в предварительный кард турнира. Главным событием вечера станет противостояние Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга.