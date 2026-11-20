Все результаты взвешивания участников турнира UFC в Катаре. Абдуллаев не сделал вес

В Дохе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Qatar, который пройдёт 21 ноября. Большинство бойцов успешно показали необходимый вес, однако Тахир Абдуллаев превысил лимит полусредней категории.

Абдуллаев показал на весах 78,01 кг при допустимом лимите 77,56 кг. Его соперник Джейк Мэттьюс весил 77,11 кг. За превышение лимита российский боец будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу оппонента.

В главном бою вечера бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка и непобеждённый Навахо Стирлинг показали одинаковый результат — 92,98 кг.