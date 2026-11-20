Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев проведёт схватку с американцем Трентом Хидли на турнире лиги Real American Freestyle (RAF), сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 19 декабря на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк, США).

На счету Садулаева три схватки в лиге. В дебютном поединке он уступил Кайлу Снайдеру на туше из-за травмы колена, после чего победил по очкам Зака Браунагеля и Даурена Куруглиева.

Хидли является чемпионом мира 2025 года в весовой категории до 92 кг. В RAF американец одержал три победы: над Джейкобом Карденасом, Пэтом Дауни и Магомедханом Магомедовым.

На этом же турнире выступит ещё один россиянин — чемпион мира Давид Баев. Его соперником станет американец Куинси Мондей.