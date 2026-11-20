Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на связь. Спортсмен опубликовал в социальной сети свою фотографию, сопроводив её аудиофрагментом из культового фильма «Лицо со шрамом».

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

В опубликованном видео звучит монолог Тони Монтаны — персонажа, которого сыграл Аль Пачино. Герой фильма рассуждает о критике в свой адрес и обвиняет окружающих в лицемерии.

«Чего уставились? Все вы долбаные уроды. Почему, знаете? Не хватает духу быть, кем хотите. Вам нужны такие, как я. Нужны для того, чтобы тыкать в нас пальцем и говорить: «Вот он, плохой». И что? А сами какие? Хорошие? Вряд ли. Вы просто умеете притворяться, врать. А у меня такой привычки нет», — говорится в аудиофрагменте.

Нурмагомедов был освобождён после того, как суд Абу-Даби пересмотрел приговор восьми участникам драки в отеле. Изначально их приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов каждому. После примирения сторон и обращения потерпевших к властям сроки заключения заменили штрафами в размере 150 тысяч дирхамов.

Инцидент произошёл 11 ноября в Абу-Даби с участием Нурмагомедова, его окружения, грузинских бойцов Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили.