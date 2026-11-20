Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сомневается, что новозеландский боец Навахо Стирлинг уже готов встретиться с бывшим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе Иржи Прохазкой. По мнению Усмана, чех представляет собой слишком сложного соперника для восходящего проспекта.

«Не думаю, что кто-то способен подготовиться к тому, что вытворяет Иржи Прохазка. Подготовить бойца к такому сопернику — очень сложная задача, поэтому даже не будем это рассматривать. Навахо Стирлинг постоянно прогрессирует, с каждым боем становится всё лучше и очень быстро растёт. Но почему-то мне кажется, что для него этот вызов пока преждевременный. Сколько у него боёв в UFC — пять или шесть?

Думаю, Иржи Прохазка невероятно изобретателен, а иногда просто безумен, когда выходит в октагон. Порой, как мы уже видели, он слишком увлекается желанием драться, и это стоит ему победы в отдельных поединках. Но когда Иржи сох