Фернан Лопес, который является главным тренером чемпиона UFC в тяжёлом весе Сириля Гана, признался, что поединок с американцем Джошем Хокитом стал серьёзным испытанием для его подопечного. По словам специалиста, соперник сумел разрушить первоначальный план команды уже в первые минуты боя.

«У нас был соперник, который совершенно не обращал внимания на боль. Он будто вообще не чувствовал её и шёл вперёд, словно зомби. Уже в первые три минуты мы поняли: наш план на бой провалился. То, что мы задумали, не выдерживало столкновения с тем, что я видел своими глазами. В такой момент крайне сложно сразу перестроиться и найти решения прямо по ходу поединка.

За свою жизнь мне посчастливилось тренировать многих бойцов, но я редко встречал спортсменов, настолько готовых терпеть боль. Этот парень [Ган]… Я думаю об этом, и у меня мурашки по коже. Я вижу человека, который отдаёт всего себя без остатка. Поединок, через который прошёл Сириль, даже несмотря на победу, оставит след в его жизни навсегда», — сказал Лопес в интервью для RMC Sports Combat.