Французская боец UFC Манон Фиоро получила трёхмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил организации, сообщает пресс-служба UFC. В организме спортсменки обнаружили остарин — запрещённое вещество из класса анаболических препаратов.

Положительная проба была взята 12 сентября после поединка с Алексой Грассо на турнире UFC Noche, в котором Фиоро уступила единогласным решением судей. В ходе расследования выяснилось, что следы остарина содержались в двух пищевых добавках, которые спортсменке предоставил диетолог во время подготовки к бою. Фиоро сообщила, что прекратила использовать эти добавки после недели боя. Она также сдала дополнительную пробу 19 октября, результат которой оказался отрицательным.

Антидопинговая служба UFC (CSAD) установила, что вещество попало в организм непреднамеренно и не давало бойцу спортивного преимущества. Фиоро полностью сотрудничала с расследованием. Срок отстранения начался 19 октября и завершится 19 января 2027 года.