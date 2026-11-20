Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опроверг предположения о личной неприязни к американскому тяжеловесу Джошу Хокиту. Поводом для слухов стали комментарии Кормье во время главного боя турнира UFC 334, в котором Хокит уступил Сирилю Гану.

«Прежде чем уйти, хочу сказать, что я не испытываю ненависти к Джошу Хокиту. На самом деле в понедельник у нас с ним состоялся отличный разговор. Я сказал ему, как сильно горжусь им, ведь он борец и представляет вид спорта, который я люблю больше всего на свете. Между нами с Джошем нет никаких проблем. И мне бы хотелось, чтобы люди во всём мире знали его таким, каким знаю его я», — сказал в заключение Кормье в видео для своего YouTube-канала.

После турнира UFC 334 часть болельщиков обвинила Кормье в предвзятости в пользу Гана и даже запустила онлайн-петицию с требованием убрать его из команды комментаторов UFC.