Эквадорский боец Майкл Моралес рассказал, что не торопился принимать предложения о поединках, поскольку ждал подходящей возможности. В итоге спортсмен получил шанс побороться за временный пояс UFC в полусреднем весе.

«Я очень рад этому. Как только мне позвонили, я сказал: «Я готов. Я согласен». Потом мне сообщили, что моим соперником будет Карлос [Пратес]. Я ответил: «Теперь я готов ещё больше. Погнали. Давайте сделаем это». Конечно, я был очень рад.

Последний год я тренировался и готовился. Я не просто сидел и ждал. Я хотел получить подходящий бой, и, когда мне предложили этот поединок, я подумал, что это отличный вариант. Бой с Шавкатом [Рахмоновым] тоже был бы отличным. Но мне предлагали и другие варианты. Я отвечал: «Нет, я подожду подходящей возможности».

Думаю, это будет совершенно другой бой. Я много работал над своей силой, над разными аспектами себя, поэтому вы увидите совершенно другого бойца. Не знаю, есть ли у него чемпионский настрой. Я знаю, что делаю и что мне нужно делать. Мне 27 лет, и мне ещё многое нужно улучшить. Я всё ещё могу очень сильно прибавить. Мне ещё многое предстоит показать, но я не знаю, что у него в голове», — приводит слова Моралеса издание MMAJunkie.