Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал, что сам выступил инициатором поединка с американцем Брайаном Ортегой на турнире UFC Qatar.

«Это я сам попросил об этом. Я позвонил своему менеджеру и спросил, чем сейчас занимается Брайан Ортега. Я же наверняка могу его победить.

Он известный боец и находится примерно в таком же положении, как и я. Очевидно, UFC тоже понравился этот вариант. Один из нас снова сможет начать победную серию. Для организации это беспроигрышная ситуация», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Хукер подходит к поединку после трёх поражений подряд. В предыдущих боях он уступил Арману Царукяну, Бенуа Сен-Дени и Салахдину Парнассу. Ортега в последний раз выходил в октагон в августе 2025 года, когда проиграл Алджамейну Стерлингу.