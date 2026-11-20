Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что переход Хамзата Чимаева в полутяжёлый дивизион мог бы усилить эту категорию.

«Я всё ещё хочу это увидеть. Думаю, Хамзат Чимаев на 100% должен был перейти в этот дивизион. Давайте будем честны: этой категории не помешало бы усиление. Хамзат Чимаев переходит в полутяжёлый вес», —сказал Усман в подкасте Pound4Pound с Генри Сехудо.

Разговор о возможном переходе Чимаева состоялся на фоне неопределённости с титулом в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Карлос Ульберг получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом раунде титульного боя с Иржи Прохазкой в апреле 2026 года. Новозеландец проходит реабилитацию, а его возвращение ожидается после восстановления, которое обычно занимает от девяти до 12 месяцев.