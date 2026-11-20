Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг рассказал, что намерен добиться организации боя против действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски в случае победы в грядущем поединке с аргентинцем Кевином Вальехосом. Их противостояние состоится 21 ноября на турнире UFC Fight Night 294 в Дохе.

«На 100% мы из одного теста. Мы с Алексом хотим драться с парнями, основываясь на их заслугах. И мне хотелось бы стать чемпионом в двух дивизионах. И я бы дрался с теми парнями, которые приведут меня к этой [возможности]. Так уж получилось, что поединок с Кевином является таковым. Но Волк — это человек, который может делать всё, что захочет», — сказал Стерлинг во время общения с прессой.