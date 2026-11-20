Исраэль Адесанья ответил, за счёт чего Алекс Перейра может побить Сергея Павловича

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 13 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я думаю, что Алексу лучше всего использовать свою смертельную скорость. Его сила — в скорости. У него каменные руки. И когда ты сочетаешь их со скоростью, это станет лучшим оружием», — приводит слова Адесаньи портал Super Lutas.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных един