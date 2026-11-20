Мераб Двалишвили ответил, с кем хочет провести следующий поединок в UFC

Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что надеется провести следующий поединок против представителя Китая Сонг Ядонга.

«Мне следует сразиться с Сонгом, поскольку предложение сразиться за пояс мне не поступит. На мой взгляд, Шон О'Мэлли будет оспаривать титул UFC. Мне следует сразиться с Сонгом, когда захочу», — приводит слова Двалишвили портал MMA Mania.

Грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. Рекорд Двалишвили составляет в смешанных единоборствах 21 победу, из которых пять были одержаны досрочно, и пять поражений.