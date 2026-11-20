Фото: битва взглядов Икрама Алискерова и Джареда Каннонье перед боем на турнире UFC в Дохе

13-й номер рейтинга UFC в среднем весе россиянин Икрам Алискеров провёл битву взглядов с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 84 кг американцем Джаредом Каннонье перед поединком на турнире UFC Fight Night 294. Ивент состоится 21 ноября в Дохе, Катар.

Фото: Кадр из трансляции

Рекорд Икрама Алискерова на профессиональном уровне в ММА составляет 18 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и два поражения. Его дебют в смешанных единоборствах состоялся 26 апреля 2012 года на турнире Fight Star European MMA Cup в Нижнем Новгороде.

Профессиональный рекорд Джареда Каннонье в ММА составляет 18 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 10 поражений. Свой первый бой в профи американец провёл 19 июня 2011 года на турнире Midnight Sun Mayhem 1 на Аляске.