Дэн Хукер и Брайан Ортега провели битву взглядов в преддверии поединка в UFC в Катаре

14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер провёл битву взглядов с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 66 кг американцем Брайаном Ортегой в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC Fight Night 294. Ивент пройдёт 21 ноября в Дохе, Катар.

Фото: Кадр из трансляции

Рекорд Хукера в смешанных единоборствах составляет 24 победы, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 15 поражений. Дебют представителя Новой Зеландии на профессиональном уровне состоялся 7 марта 2009 года.

Профессиональный рекорд Брайана Ортеги в ММА составляет 16 побед, из которых три были одержаны нокаутом, пять поражений, и один бой признан несостоявшимся. Профессиональный дебют Брайана состоялся 25 апреля 2010 года на турнире Gladiator Challenge.