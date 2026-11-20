Фото: битва взглядов Алджамейна Стерлинга с Кевином Вальехосом перед боем в Катаре

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг провёл битву взглядов с девятым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг аргентинцем Кевином Вальехосом в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC Fight Night 294. Ивент пройдёт 21 ноября в Дохе, Катар.

Фото: Кадр из трансляции

Профессиональный рекорд Алджамейна Стерлинга в ММА составляет 26 побед, из которых три были одержаны нокаутом, и пять поражений. Профессиональный дебют Стерлинга в смешанных единоборствах состоялся 22 апреля 2011 года.

Профессиональный рекорд Вальехоса в ММА составляет 18 побед, из которых 13 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Кевин дебютировал в профи 4 сентября 2021 года.