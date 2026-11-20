Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка провёл первую битву взглядов с непобеждённым бойцом UFC, выступающим в категории до 93 кг, новозеландцем Навахо Стирлингом в преддверии боя, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 294. Ивент пройдёт 21 ноября в Катаре, Доха.

Фото: Кадр из трансляции

В профессиональном рекорде Прохазка имеет 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 11 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения.