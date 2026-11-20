Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил на вопрос, рассчитывает ли он провести реванш с россиянином Умаром Нурмагомедовым в промоушене и считает ли возможным организацию поединка между своим другом испано-грузином Илией Топурией и Усманом Нурмагомедовым.

«Не знаю, случится ли это в UFC, но мы можем подраться вне октагона. Бог простит их, а я — нет», — сказал Двалишвили во время общения с фанатами в Катаре.

Грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. Рекорд Двалишвили составляет в смешанных единоборствах 21 победу, из которых пять были одержаны досрочно, и шесть поражений.