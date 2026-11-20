Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, когда надеется провести следующий поединок в промоушене.

«Я буду готов драться в феврале, но давайте посмотрим, когда парни из UFC захотят меня увидеть в октагоне. И надеюсь, что они решат дать мне бой в феврале или хотя бы в марте», — сказал Двалишвили во время общения с фанатами в Катаре.

Грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. Рекорд Мераба Двалишвили в смешанных единоборствах составляет 21 победу, из которых пять были одержаны досрочно, и шесть поражений.