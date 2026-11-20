Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, видит ли потенциал в своём друге испано-грузине Александре Топурии стать чемпионом UFC в категории до 61 кг.

«Безусловно. У меня нет никаких сомнений в том, что Александр Топурия станет чемпионом UFC», — сказал Двалишвили во время общения с фанатами в Катаре.

Рекорд Александра Топурии в профессиональных ММА составляет семь побед, из которых три были одержаны нокаутом, и одно поражение. Он дебютировал в профессионалах 4 апреля 2015 года.

Грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. Рекорд Мераба Двалишвили в смешанных единоборствах составляет 21 победу, из которых пять были одержаны досрочно, и шесть поражений.