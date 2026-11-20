Непобеждённый боец PFL, выступающий в лёгком весе, россиянин Амру Магомедов опубликовал первое фото с одноклубником и бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 61 кг соотечественником Умаром Нурмагомедовым после выхода из-под ареста в ОАЭ и приезда в Россию.

«Одни слова произносятся перед камерами. Другие подтверждаются, когда никто не смотрит. Будь с братом во что бы то ни стало. Если он вошёл в тёмный город, сожги город и освещай ему дорогу. И не будь собакой, говоря: «Он не туда зашёл», — написал Магомедов на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Магомедова

Напомним, Умар и Усман Нурмагомедовы, Тагир Уланбеков, а также Амру Магомедов и несколько их друзей 11 ноября совершили нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби накануне турнира RAF.

Причиной нападения на Мераба, как считается, стало то, что летом Двалишвили перед турниром RAF в Грузии резко высказался об Умаре Нурмагомедове. Ахмед, присутствовавший тогда в зале, подошёл к Мерабу и упрекнул его за грубые слова, сказанные за глаза. В ходе разговора Двалишвили вспылил, схватил Гаджимагомедова за лицо и нанёс ему удар.

Из-за этого Усман подошёл к Мерабу и нанёс ему пощёчину, после чего завязалась драка, к которой также присоединился друг Мераба — Саба Лазишвили. В результате все нападавшие были арестованы, но были отпущены из под стражи спустя шесть дней после ареста, после чего прилетели в Россию.