Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол провёл тренировку вместе со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном.

Фото: Из личного архива Царукяна

В профессиональном рекорде Дмитрия в боксе 25 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге, Бивол разделил ринг с представителем Германии Михаэлем Айфертом. Их противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Дмитрия единогласным решением судей.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.