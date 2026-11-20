Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия подтвердил, что его приоритетом является проведение реванша с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи в следующем году.

«Что мотивирует меня в 2027 году — это вернуть свой пояс. Я хочу реванш и снова стать чемпионом мира», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Топурия имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и одно поражение. Илия дебютировал в качестве профи в апреле 2015 года на турнире промоушена Mix Fight Events в Валенсии (Испания).