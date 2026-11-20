Бывший боец UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Брендан Шауб выступил с критикой насчёт первой реакции непобеждённого чемпиона PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова после выхода из-под ареста в ОАЭ.

«Вот, в чём их проблема. Они не берут на себя никакой ответственности. Они всё ещё думают, что то, что они сделали, нормально. К чёрту его», — сказал Шауб в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Умар и Усман Нурмагомедовы, Тагир Уланбеков, а также Амру Магомедов и несколько их друзей 11 ноября совершили нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби накануне турнира RAF.

Причиной нападения на Мераба, как считается, стало то, что летом Двалишвили перед турниром RAF в Грузии резко высказался об Умаре Нурмагомедове. Ахмед, присутствовавший тогда в зале, подошёл к Мерабу и упрекнул его за грубые слова, сказанные за глаза. В ходе разговора Двалишвили вспылил, схватил Гаджимагомедова за лицо и нанёс ему удар.

Из-за этого Усман подошёл к Мерабу и нанёс ему пощёчину, после чего завязалась драка, к которой также присоединился друг Мераба — Саба Лазишвили. В результате все нападавшие были арестованы, но были отпущены из-под стражи спустя шесть дней после ареста, после чего прилетели в Россию.