Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик и комментатор британец Майкл Биспинг признался, что был разочарован решением чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева отказаться от поединка против второго номера рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC 336, который пройдёт 30 января 2027 года в Торонто.

«Я был немного разочарован [решением Ислама отказаться от проведения защиты титула в январе]. Ему следовало принять бой с Карлосом Пратесом. Именно это, по моему мнению, и должен делать чемпион. Уважаю Ислама — у него невероятная карьера в ММА, он лучший боец в мире вне зависимости от весовых категорий. Поэтому я не пытаюсь его оскорбить», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.