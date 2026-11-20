Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка признался, что надеется провести реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг новозеландцем Карлосом Ульбергом в случае победы в поединке с непобеждённым бойцом UFC новозеландцем Навахо Стирлингом, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 294. Ивент пройдёт 21 ноября в Катаре, Доха.

«Конечно, это [победа в бою с Навахо Стирлингом] наводит меня на мысль, что следующим моим соперником может стать Карлос, если он будет здоров и готов к реваншу. Я верю, что титул будет моим… Никогда не сдамся. Верю, что благодаря своим лучшим выступлениям я шаг за шагом снова завоюю титул», — сказал Прохазка в интервью на YouTube-канале UFC.