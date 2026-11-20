Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг рассказал, что намерен перебить действующую элиту в полутяжёлом весе.

«Блахович, Прохазка, Анкалаев и Перейра — это четыре бывших чемпиона UFC в полутяжёлом весе. И я думаю о том, что поединки с ними могут сказать обо мне. Я только начинаю свой путь. Их поколение станет тем, которое я смогу побить, после чего — начать собственную эру, династию Навахо», — сказал Стирлинг в интервью на YouTube-канале MMAFightingSBN.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 11 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения.