Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович рассказал, что не одобряет трэш-ток четвёртого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита.

«Он говорит много о личном. И там, откуда я родом, так не делают. Ты должен отвечать за слова, которые произнёс. Моя команда показала мне то, что он говорил, например, на пресс-конференции. И это просто оскорбления», — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале MMAFightingSBN.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.