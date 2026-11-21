Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выразил уверенность, что Джош Хокит не заслуживает незамедлительного реванша с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг Сирилем Ганом, поскольку есть другие претенденты в лице Александра Волкова и победителя грядущего боя между Сергеем Павловичем и Алексом Перейрой.

«Я считаю, что на UFC 334 родилась звезда, но, на мой взгляд, это не даёт повода для немедленного реванша, потому что ты не был чемпионом. Есть и другие претенденты. У нас есть Александр Волков. И победитель пары Павлович — Перейра. Допустим, Сергей выйдет и сделает то, что должен, против Перейры и нокаутирует его, хотя я не думаю, что это случится. Но допустим, он нокаутирует Перейру, и что, вы откажете Сергею Павловичу?» — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.