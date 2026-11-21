Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия опубликовал обращение к своему старшему брату Александру перед его поединком на турнире UFC Qatar. Сообщение испанец грузинского происхождения разместил на своей странице в социальной сети.

«Мой брат, я хочу поздравить тебя со всей работой, жертвами и самоотдачей, которые привели тебя сюда. Никто в этом мире не знает лучше нас путь, через который мы прошли. Завтра ты не просто выходишь в этот октагон. Ты берёшь с собой наши детские мечты, наши жертвы, нашу историю и всех, кто никогда не переставал верить в нас. Завтра победа твоя, потому что ты заслужил её кровью, потом и огнём», — написал Топурия.

Чемпион UFC также отметил, что гордится братом не столько его спортивными достижениями, сколько тем, каким человеком он стал. «Всё началось с двух братьев, которые мечтали о велосипеде, чтобы кататься на нём вместе. И сегодня один из этих мальчиков стал вдохновением для миллионов людей. Что бы ни случилось, ты всегда будешь чемпионом для меня», — добавил Топурия.

29-летний Илия Топурия — бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе. В июне 2026 года он уступил титул в лёгком дивизионе Джастину Гэтжи, потерпев первое поражение в карьере (17-1).

Его 30-летний старший брат Александр (7-1) выступает в UFC в легчайшем дивизионе и в субботу, 21 ноября, проведёт поединок против 22-летнего мексиканца Сантьяго Луны (8-1) на турнире UFC Qatar в Дохе. Бой войдёт в предварительный кард.