Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли дебютирует в борцовской лиге Real American Freestyle (RAF). Его соперником станет бывший претендент на титул UFC Марлон Мораес. Поединок состоится 19 декабря на турнире RAF 16 в Юниондейле (США).

Шон О'Мэлли vs Марлон Мораес Фото: RAF

Для О’Мэлли это будет первое выступление под эгидой промоушена, а Мораес проведёт второй поединок в RAF. В дебютном противостоянии 14 ноября на турнире в Абу-Даби бразилец уступил грузину Мерабу Двалишвили.

Последний бой по правилам ММА О’Мэлли провёл в июне на турнире UFC Freedom 250, где победил Айманна Захаби техническим нокаутом во втором раунде. До этого, в январе, американец выиграл единогласным решением судей у Сонг Ядонга.