Тейшейра ответил, научился ли каким-либо приёмам у Уокера перед боем с Газиевым

26-летний бразильский представитель смешанных единоборств Таллисон Тейшейра, выступающий в тяжёлом весе UFC, ответил, научился ли каким-либо приёмам после тренировочного лагеря вместе с соотечественником Вальтером Уокером перед поединком с россиянином Шамилем Газиевым.

«О, конечно. Я уже добавил пару штук в свой арсенал. Я добавил пару хил-хуков в свой арсенал. Если Газиев ошибётся, я заберу его ногу домой (смеётся)», — приводит слова Тейшейры издание MMAFighting.

Тейшейра и Газиев сразятся на турнире UFC Fight Night 294, который состоится сегодня, 21 ноября, в Дохе, Катар. Начало поединка Таллисона и Шамиля — в 20:05 мск.