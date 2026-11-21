В субботу, 21 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир UFC Fight Night 294. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

Полный кард UFC Fight Night 294 в Катаре:

Основной кард:

Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг;

Алджамейн Стерлинг — Кевин Вальехос;

Дэн Хукер — Брайан Ортега;

Асу Алмабаев — Кёдзи Хоригути;

Икрам Алискеров — Джаред Каннонье.

Предварительный кард:

Александр Топурия — Сантьяго Луна;

Шамиль Газиев — Таллисон Тейшейра;

Амир Альбази — Алессандро Коста;

Джейк Мэттьюс — Тахир Абдуллаев;

Николас Мотта — Дом Мар Фан;

Дияр Нургожай — Алик Лоренц;

Джон Митчелл — Шоаиб Юсаф.

Материалы по теме Тейшейра ответил, научился ли каким-либо приёмам у Уокера перед боем с Газиевым