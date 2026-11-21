UFC Fight Night 294, Доха: полный кард участников, список бойцов
В субботу, 21 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир UFC Fight Night 294. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.
Полный кард UFC Fight Night 294 в Катаре:
Основной кард:
Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг;
Алджамейн Стерлинг — Кевин Вальехос;
Дэн Хукер — Брайан Ортега;
Асу Алмабаев — Кёдзи Хоригути;
Икрам Алискеров — Джаред Каннонье.
Предварительный кард:
Александр Топурия — Сантьяго Луна;
Шамиль Газиев — Таллисон Тейшейра;
Амир Альбази — Алессандро Коста;
Джейк Мэттьюс — Тахир Абдуллаев;
Николас Мотта — Дом Мар Фан;
Дияр Нургожай — Алик Лоренц;
Джон Митчелл — Шоаиб Юсаф.